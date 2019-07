L’Université Franco-Tunisienne pour l’Afrique et la Méditerranée ouvre les inscriptions pour accueillir ses premiers étudiants le 1er octobre 2019

(Agence Ecofin) - L’Université Franco-Tunisienne pour l’Afrique et la Méditerranée (UFTAM) vient d’ouvrir les inscriptions pour sa première rentrée académique prévue le 1er octobre 2019. Annoncée en janvier 2018 lors de la visite du Président français en Tunisie, l’établissement ambitionne de recruter près de 250 étudiants tunisiens, européens et subsahariens dans les disciplines des sciences humaines et sociales et des sciences de l’ingénieur.

L’université, basée en Tunisie, propose des cursus de master en Expertise économique des politiques et projets de développement ; en Gestion de l’environnement et métiers de l’eau ; en Sciences des données et nouveaux métiers du numérique ; et en Formation de formateurs en génie informatique, traitement du signal, automatique, énergie, électronique et télécom.

En plus des Master, elle offre également des formations certifiantes en ingénierie de projets euro-méditerranéens et en entrepreneuriat. Certains cursus sont ouverts aux salariés ou aux personnes en reprise d’études.

Les diplômes et certificats délivrés par l’UFTAM sont reconnus par ses partenaires qui sont entre autres les universités de Tunis, d’El Manar et de Carthage, l’Ecole Nationale Supérieure d'ingénieurs de Tunis, l’Institut Préparatoire aux études scientifiques et techniques et l’Ecole supérieure des communications de Tunis pour le côté tunisien. Du côté français on a les universités de Panthéon-Sorbonne, Paris-Dauphine, Aix-Marseille et Paris-Saclay et ENSTA Paris Tech.

Les inscriptions, qui se font via la plateforme digitale de l’université, vont jusqu’au 15 septembre 2019.

Vanessa Ngono Atangana