L’Union africaine propose des bourses dans le cadre du programme de mobilité universitaire intra-africaine

(Agence Ecofin) - L’Union africaine a lancé un appel à candidatures pour le programme de bourses de mobilité universitaire intra-africaine, un projet de coopération et de mobilité dans le domaine de l'enseignement supérieur en Afrique.

La bourse donne la possibilité aux étudiants africains de suivre un cursus dans les établissements d'enseignement supérieur partenaires du programme sur le continent. L’étudiant, selon son orientation aura le choix entre

des études en entrepreneuriat et en gestion des politiques économiques à l’Université du Ghana

l’économie, la gestion et l’administration des affaires à l’Université d’Addis Abeba en Ethiopie

l’administration des affaires dans les Universités de Kyambogo et de Makerere en Ouganda et à Milpark Education, une école de commerce sud-africaine.

La participation au programme requiert une licence dans les domaines pris en compte par les établissements d’accueil et un bon niveau d’anglais. La prise en charge de la bourse couvre une indemnité mensuelle et d’autres prises en charge. L’appel à candidatures reste ouvert jusqu’au 15 juin 2019.

Le programme de mobilité universitaire intra-africaine est mis en œuvre par l'Agence exécutive pour l'éducation, l'audiovisuel et la culture (EACEA), en collaboration avec la Commission de l'Union africaine (CUA) et sous la supervision de la Direction générale de la coopération internationale et du développement de la Commission européenne.

Vanessa Ngono Atangana