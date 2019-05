Sénégal : MSC organise une formation en stratégie marketing pour les fournisseurs de services financiers digitaux du 17 au 21 juin à Dakar

(MICROSAVE CONSULTING) - Le cabinet international de conseil en inclusion financière, économique et sociale, Microsave Consulting (MSC), organise du 17 au 21 juin 2019 à Dakar, au Sénégal, une formation sur l’élaboration d’une stratégie marketing adaptée aux fournisseurs de services financiers digitaux.

En effet, et comme le souligne MSC, de nombreux déploiements de services financiers digitaux peinent à se développer du fait de taux élevés d’inactivité des clients enregistrés et une utilisation faible des services. L’offre de services financiers digitaux nécessite non seulement un bon produit et un canal de distribution excellent, mais aussi une bonne stratégie de marketing.

Ce cours cible donc les institutions qui ont besoin de définir une stratégie marketing ou qui cherchent à accroître l’usage de leurs produits et services.

A cet effet, il permettra aux participants de comprendre comment élaborer et offrir des stratégies de marketing pour communiquer efficacement la proposition de valeur à leur marché cible. Ceci, à travers principalement l’analyse des biais comportementaux des consommateurs et le parcours client, de la sensibilisation à l’utilisation active du service.

Plus précisément, cette formation permettra aux fournisseurs de services financiers digitaux de mieux comprendre leur clientèle. Mais aussi de les introduire aux enseignements du marché pour l’innovation et le design (MI4ID).

Plusieurs autres modules seront, par ailleurs, dispensés à savoir notamment : l’élaboration des produits ; la conception du business model ; le pilote et l’apprentissage ; l’adaptation des messages au parcours client ; les canaux, l’image et le cadre de communication ; et enfin l’évaluation et l’impact du marketing.

Notons que la formation conçue par MSC concerne principalement les responsables produits, les responsables marketing, les responsables commerciaux, ainsi que les consultants spécialisés dans les services financiers digitaux.

