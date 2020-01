A Cotonou, 3 jours de création d’icônes africaines

(AFRICA DESIGN SCHOOL) - Les étudiants d’Africa Design School, encadrés par une équipe de l’agence de design sénégalaise YUX, ont travaillé à la création d’icônes africaines. Retour sur trois journées d’apprentissage, d’échange et de créativité.

Icône + Hackathon = Iconathon

Un iconathon est un évènement qui regroupe pendant une durée limitée graphistes, illustrateurs et designers autour de la création d’icônes sur un thème précis. Le concept est inventé dans les années 2010, par The Noun Project collectif américain avec pour objectif d’enrichir le langage visuel.

À l’origine de cet évènement sur le continent africain, un constat de l’équipe de YUX - agence de design basée à Dakar : “En réalisant les divers documents de l’étude et en voulant les rendre plus visuels, nous nous sommes rendu compte qu’il n’existait aucune icône représentant des marchands ou même des personnes Sénégalaises, et même Africaines. Nous avons donc décidé de mobiliser la petite communauté des designers locaux pour produire petit à petit des icônes reflétant le contexte dans lequel nous vivons.” explique Yann Lebeux, co-fondateur de l’agence.

En avril 2017, YUX lance la première édition de l’iconathon. Suivront deux autres éditions, l’une sur la cuisine africaine, et l’autre sur les emojis (représentations d’expressions, d’émotions ou de situations). Les icônes conçus à l’occasion de ces rencontres sont regroupées et mis en accès libre sur la plateforme Cocoji.

Design + 229

Pour la quatrième édition, direction Africa Design School à Cotonou, Bénin. Initiée par l’Ecole de Design Nantes Atlantique et soutenue par Sèmè City la première école de design en Afrique de l’Ouest a ouvert ses portes en Septembre 2019. Pour les 16 jeunes créatifs de la toute première promotion en design numérique, le workshop Iconathon est l’occasion de réinvestir leurs acquis en création graphique. 14 autres places sont attribuées à de jeunes graphistes, designers, illustrateurs - en formation ou confirmés - qui vivent, étudient ou travaillent à Cotonou.

Le premier Iconathon du Bénin débute donc un mercredi matin, dans la lumineuse médiathèque de l’Institut Français du Bénin, également partenaire de l’évènement. Nadia Tefridj et Pierre Hervé-Berdys - les deux membres de l’équipe de YUX venus encadrer l’atelier - commencent par présenter les différentes catégories d’icônes et leurs spécificités : pictogramme ou idéogramme, flat ou glyph, contour ou pleine, material, etc.

Une fois les bases posées, on passe à la phase du brainstorming. Les participants doivent trouver un maximum d'icônes africaines à dessiner sur les thèmes sélectionnés : fruits, transports, pêche, vie au village, agriculture, beauté. Puis, répartis en petits groupes, les participants s'attellent au travail sur le thème choisi. Chaque étape a son importance : après la première esquisse à la main, on troque le crayon pour la souris et le papier pour l’écran. Viens ensuite l'indispensable test utilisateur : les icônes sont présentées à des personnes extérieures à l’atelier pour savoir si elles sont pertinentes et reconnaissables. Dans une ambiance bon enfant, les deux animateurs vont de groupes en groupes, indiquant les bonnes pratiques ici, corrigeant un point technique là, ou encore prodiguant un conseil esthétique.

Après deux jours et demi de travail, l’iconathon se termine par une exposition des icônes réalisées.

#AfricaNeedsAfricanDesigners

L’iconathon se termine, mais pas les échanges. Vendredi après-midi, Nadia et Pierre, respectivement UX designer et product manager à YUX animent une rencontre avec des designers locaux. Pendant deux heures ils échangent sur leur expérience de la création de services numériques dans les contextes africains : la collecte de données, la méthodologie design, les phases de création d’un produit, les challenges à franchir et les outils permettant de les surmonter.

C’est aussi cela la mission d’Africa Design School. L’école est portée par une association de droit béninois qui outre la formation, a pour mission de promouvoir le design sur le continent africain et de fédérer les acteurs béninois et africains du design.