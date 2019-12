Côte d’Ivoire : 10 chefs et cadres d’entreprises formés à MDE Business School dans le cadre du PARCSI reçoivent leurs parchemins

(MDE BUSINESS SCHOOL) - Du mercredi 18 au samedi 21 décembre 2019 s’est tenu dans les locaux de MDE Business School, à la Riviera 4, Ivoire Golf Club, un séminaire sur la Gestion financière au bénéfice d’une dizaine de chefs et cadres d’entreprises inscrites à l’ADCI (l’Agence pour le Développement de la Compétitivité des Industries de Côte d’Ivoire).

Notons que durant ces 4 jours de formation intensive, le Professeur Josep Maria MORE, spécialiste en finance d’entreprises, de IESE de Barcelone et MDE Business School, a su combiner divers modules pédagogiques tels que les études de cas, la mise en situation, la synthèse personnelle, les analyses comparatistes et biens autres pour renforcer la palette de connaissances de 10 gestionnaires, c’est le nombre des participants, sur les questions de finance d’entreprise. Plus qu’un programme de renforcement de capacité ce séminaire était un challenge et une véritable expérience transformatrice pour des managers non financiers à l’origine.

Au sortir de là, les participant se sont montrés très conquis et confiant en l’avenir car désormais ils disposent d’une meilleure vision et d’une visibilité affinée de l’administration financière de leurs organisations à travers des outils qui les rendent désormais capables de manipuler aisément le jargon financier, jugé parfois indéchiffrable, capables d’interagir efficacement avec les services financiers de leurs structures. Autant de compétences qui en font non plus des consommateurs, mais des acteurs de la stratégie financière de l’entreprise. « J’ai surtout apprécié la manière d’enseigner. Je ne suis ni financier de formation, ni comptable. Je suis dans la mécanique pure mais je peux dire désormais grâce à cette formation, je sais lire et interpréter un bilan financier, faire une prévision financière pour mon entreprise... sincèrement, je sors très satisfait de cette formation et je sens qu’à partir d’aujourd’hui beaucoup de choses vont bouger dans nos entreprises » a souligné Pagni Paul au sujet de cette expérience transformatrice.

« Nous avons acquis pas mal de méthodes, de processus, de procédures, également, pour une meilleure gestion de nos entreprises. Cette formation est une réelle opportunité et au sortir d’ici, c’est sûr que nous serons mieux outillés pour être plus compétitifs sur les marchés », a ajouté Diakité Aminata épouse Koné.

Rappelons que ce séminaire, s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du PARCSI, le Projet d’Appui au Renforcement de la Compétitivité du Secteur Industriel en Côte d’Ivoire, piloté par l’ADCI pour le compte du Programme National de Restructuration et de Mise à Niveau (PNRMN) des entreprises industrielles, fruit de la volonté du gouvernement d’accompagner le renforcement des potentialités et des compétences des acteurs du secteur privé ivoirien. L’objectif dudit programme est bien entendu de soutenir les initiatives de création d’emplois et de richesse dans ce milieu. Mais surtout, il s’agit pour l’Etat de Côte d’Ivoire, de doter ces entreprises à fort potentiel de croissance de moyens pour faire face à un environnement concurrentiel de plus en plus rude et à l’ouverture des marchés provoquée par les lois du commerce international.

Ce samedi 21 décembre en recevant leurs parchemins de fin de formation, les bénéficiaires, n’ont pas manqué de traduire leur gratitude aux structures impliquées dans le succès de cette expérience. « Je remercie l’ADCI, MDE Business School, le PARCSI également. Et j’invite les PME qui ne sont encore inscrites à l’ADCI à s’y atteler ».

A propos de MDE Business School

Créé à l’initiative de cadres de Côte d’Ivoire depuis déjà plus de 15 ans, MDE Business School est un institut de formation et de recherche qui s’est fixé comme objectif de mettre à la disposition des secteurs privé et public des outils de management qui permettent de remporter des succès durables et d’affronter positivement les nouveaux défis des entreprises dans les pays en développement.

MDE Business School offre aux entrepreneurs et gestionnaires de tous les horizons, une expérience unique, une opportunité d’apprentissage leur permettant de grandir en tant que leaders, de hisser leurs organisations vers de hauts niveaux de développement et d’impacter positivement tout leur entourage. Avec pour slogan « Construire le futur, Changer le présent », MDE Business School, c’est :

Une expérience solide dans les formations "Executive Education" avec plus de 3000 personnes formées et un réseau de 769 Alumni dont plus de 350 Hauts Dirigeants.

4 Programmes de Standard international et plus de 50 programmes sur mesure.

Un corps professoral international et local de haut niveau.

Un hub de collaboration avec d’excellentes Business School d’Europe, d’Afrique et d’Amérique.

Un membre du réseau des 16 écoles associées de IESE Business School (Barcelone), N°1 Mondial "Executive Education" (Financial Times - 2012, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019).

Un partenariat académique avec l’ENAP du Québec/Canada (meilleure école francophone en matière de gestion publique) pour le programme Public-AMP.

