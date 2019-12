L’Unesco propose un programme sur la réalisation de films aux femmes cinéastes de cinq pays africains

(Agence Ecofin) - L’Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (Unesco) a ouvert les candidatures pour un programme portant sur la réalisation de films au bénéfice de femmes cinéastes du Burkina Faso, du Sénégal, d’Afrique du Sud, du Kenya et du Nigeria.

Le programme cible les cinéastes âgées entre 21 et 35 ans avec une expérience cinématographique ou audiovisuelle et une bonne maîtrise de l'anglais. La date limite du dépôt des candidatures est fixée au 10 janvier 2020.

Sous forme de résidence de deux semaines du 29 mars au 12 avril 2020, le programme se déroulera au Japon, en marge du Festival international du film de Nara. Il comprendra des ateliers de formation, des conférences et des sessions de réseautage avec des professionnelles de l'industrie cinématographique telles que Naomi Kawase, réalisatrice internationale et fondatrice du festival du film de Nara et Fatou Kandé Senghor, réalisatrice et productrice sénégalaise.

L’objectif de cet atelier est de fournir une orientation artistique aux participantes. Pendant la durée de l'atelier, elles réaliseront un court métrage en collaboration technique et artistique avec d'autres participantes ; une démarche qui permettra de mettre sur pied une plateforme de partage de connaissance entre les artistes africains et japonais.

Les frais de voyage, d'hébergement, de nutrition, de transport local pour toute la durée du programme seront pris en charge par l'Unesco. L’institution prévoit également de fournir une assistance aux candidates sélectionnées en ce qui concerne les procédures administratives de voyage et de visas.

Vanessa Ngono Atangana