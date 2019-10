Nigeria : la France alloue 700 000 € à l’innovation scientifique en faveur de l’adaptation au climat

(Agence Ecofin) - La France s’est engagée à financer le Nigeria à hauteur de 700 000 € afin d’accélérer le processus d’adaptation au réchauffement climatique. Les fonds serviront principalement à la recherche scientifique dans le domaine. Selon Leila Mathieu, l’attachée à l’enseignement supérieure et scientifique de l’ambassade de France près du Nigeria, il s’agit avant tout de mettre en place un environnement favorable aux innovations scientifiques en faveur de l’adaptation.

« Cela implique le financement de sessions de travail, des séjours dans les laboratoires concernés, des visites de scientifiques français, des formations de haut niveau pour de jeunes chercheurs ainsi que le financement des trois meilleurs projets », a affirmé la responsable.

Sept universités nigérianes seront impliquées dans ce projet. Il s’agit des universités de Jos, Ibadan, Lagos, Alex Ekwueme, Kano, Bayero et Ebonyi. Ces entités vont collaborer avec de Grenoble et de Lyon en Fance, entre autres.

« Nous voulons former une équipe de chercheurs à partir de ces sept universités et les rendre capables de concevoir ensemble des projets. C’est quelque chose d’unique et nous pensons qu’il est important pour la nouvelle génération de chercheurs de sortir des sentiers battus et de travailler dans d'autres domaines d'études », a affirmé pour sa part Chinedum Nwajiuba, le vice-chancelier de l’Université d’Ebonyi.

