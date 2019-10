Cameroun : 2 universités s’associent à l’entreprise autrichienne Bit Media pour développer les filières techniques et les formations en ligne

(Agence Ecofin) - L’Université de Douala et celle de Bamenda, deux institutions camerounaises, viennent de signer chacune un protocole d’accord avec Bit Media E-solution GmbH, une société autrichienne, en vue de développer les formations techniques et l’apprentissage en ligne dans leur établissement respectif.

Le premier accord qui a été conclu avec l’Université de Douala, va consister au renforcement des formations techniques notamment celle de génie mécanique de son Institut universitaire de technologie (UIT). Par ailleurs, il sera également prévu la création d’un Centre universitaire de production de médicaments à Edéa, dans la région du Littoral.

Avec l’Université de Bamenda, la collaboration portera sur la formation des formateurs en matière de développement durable ainsi que l’instauration des plateformes d’apprentissage en ligne. La société autrichienne s’est également proposée de fournir et d’installer des équipements innovants à l’Institut polytechnique de l’université.

Cette collaboration découle d’une initiative entre les gouvernements camerounais et autrichien qui ont pour objectif d’accompagner le projet de modernisation des universités camerounaises. Bit Media a pour rôle d’aider les entreprises, les organisations publiques, les prestataires de services d'éducation et les écoles à mettre en œuvre des processus éducatifs et administratifs numériques.

Vanessa Ngono Atangana