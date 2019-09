Tunisie : des enseignants formés pour lancer la réforme de l’enseignement de l’anglais dès la 4e année du primaire

(Agence Ecofin) - Dans un communiqué rendu public ce 30 septembre 2019, le British Council annonce avoir formé dans le cadre de son programme d’été pour 2019, pas moins de 2500 enseignants d’anglais du primaire. Ce programme fruit d’un partenariat entre le British Council et le ministère de l’Education tunisien fait partie du projet « Teaching for Success Tunisia » lancé en octobre 2018 et dont le principal objectif est d’offrir des possibilités de formation professionnelle continue aux enseignants et aux formateurs d’enseignants.

Financé par l’ambassade britannique à Tunis, ce projet est en rapport avec la volonté du gouvernement tunisien de commencer l’apprentissage de l’anglais dès la quatrième année du primaire à partir de l’année scolaire en cours. Cette réforme a été initiée pour répondre aux préoccupations des recruteurs en ce qui concerne le déficit en langue anglaise constaté chez les demandeurs d’emploi. Notons que jusque là, l’anglais n’était enseigné qu’à partir de la sixième année dans les écoles publiques.

Le programme de formation avait pour but d’apporter aux enseignants du primaire des compétences requises pour un apprentissage de l’enseignement de l’anglais à travers des concepts et des activités centrés sur l’enfant. La formation qui a duré environ trois mois, a été assurée par les formateurs internationaux en collaboration avec les assistants pédagogiques tunisiens. Elle s’est déroulée dans 11 centres régionaux de formation en Tunisie.

L’instauration de la langue anglaise dans les systèmes éducatifs des pays d’Afrique francophone devient récurrente. Le gouvernement de la République de Guinée annonçait, il y a peu, l’officialisation de l’enseignement de la langue anglaise dans ses écoles primaires. Avant la Guinée, c’était le Bénin qui annonçait l’application d’une réforme du genre.

Vanessa Ngono Atangana

