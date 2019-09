Bientôt un classement des universités d’Afrique du Nord, de l’Est et du Moyen-Orient

(Agence Ecofin) - L’Association des universités arabes, une organisation engagée pour le développement de l’enseignement supérieur dans le cadre de la Ligue arabe et à laquelle appartiennent plusieurs universités d’Afrique du Nord et de l’Est, annonce qu’elle mettra bientôt sur pied son propre classement des universités, selon un communiqué publié sur le site internet de l’association.

L’initiative approuvée par les membres du conseil exécutif de l’association, vise à uniformiser les critères utilisés pour évaluer les établissements. Il s’agit de se défaire de certains critères des classements mondiaux jugés sans importance et qui n’ont pas d’impact sur la qualité de l’offre de formation tels que ; le nombre de prix Nobel reçu par les anciens étudiants.

Le projet de classification sera lancé en coopération avec un certain nombre d'institutions et organisations arabes et internationales. Pour l’instant, le conseil exécutif planche sur les modalités d’évaluation des universités. Pour lui, l’avantage d’avoir un classement est de créer un climat concurrentiel et transparent qui conduirait inévitablement à motiver les universités à améliorer leurs services éducatifs.

Les universités d’Afrique du Nord sont généralement représentées au bas des célèbres classements tels que celui de Shanghai ou encore de QS World University. Dans le classement de Shanghai par exemple, l'Université de Tunis El Manar est la seule du Maghreb à figurer dans le top 1000.

Vanessa Ngono Atangana