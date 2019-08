Le FMI lance une formation en ligne grand public sur les prévisions macroéconométriques

(Agence Ecofin) - Le Fonds monétaire international (FMI) lance un MOOC (Massive open online courses) sur les prévisions macroéconométriques dont l’objectif est d’apprendre aux participants à créer et à évaluer des modèles d’estimation pour des variables économiques telles que l'inflation et la croissance économique.

Le programme gratuit à certification payante s’adresse au grand public, néanmoins il exige aux participants d’avoir au moins un niveau de premier cycle en statistiques ou en économie. Il débute le 4 septembre et se termine le 6 novembre 2019, soit 9 semaines de formation pour un engagement de 8 à 10 heures de travail par semaine. La langue d’apprentissage est l’anglais. La formation est disponible sur la plateforme edX.

Le développement de la formation sera basé sur les thématiques de l’évaluation des modèles macroéconométriques ; la prévision de l'incertitude et la prévision pour l'analyse des politiques ; la propriété des données chronologiques ; la conception et l’utilisation de modèle autorégressif vectoriel (VAR) et de modèle de correction d'erreur (VECM).

La méthodologie d’apprentissage met en avant les démonstrations pratiques à partir de données provenant d'un grand nombre de pays à l’aide de EViews, un logiciel d'estimation et de simulation de modèles de prévision sous Windows. Des licences temporaires et gratuites pour EViews seront disponibles pour la durée du cours.

Vanessa Ngono Atangana