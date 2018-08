Le CAVIE organise à Ouagadougou un séminaire international de formation à l'intelligence économique

(CAVIE ) - Le Centre Africain de Veille et d'Intelligence Économique (CAVIE) organise un séminaire international de formation du 9 au 12 octobre 2018 à Ouagadougou, Burkina Faso. Cette session de haut niveau devrait attirer les cadres du public et du privé provenant de plusieurs pays en proie à l'exacerbation de la concurrence internationale.

Sous la direction de Guy Gweth, président du CAVIE, fondateur de Knowdys Consulting Group et Responsable de "Doing Business in Africa" à l'Ecole Centrale de Paris, cette session sera animée par d'éminents experts internationaux, tous membres du CAVIE. Ils traiteront des méthodes et outils de surveillance, de collecte, du traitement, de diffusion, de sécurité et de l'usage stratégique du renseignement économique sur les marchés africains.

D'après Honoré Kietyeta, Responsable du CAVIE Burkina, initiateur du projet, cette formation de haut niveau, première du genre en Afrique de l'Ouest, devrait accueillir les cadres du public et du privé issus des quatre coins du continent.

Les candidats définitivement admis se verront délivrer le CFC (Certificat de Formation du CAVIE).

En tant qu'organisation africaine de référence en matière de formation, d'évaluation et de certification des acteurs de la veille et de l'intelligence économique, le CAVIE assure la sélection, la notation et le suivi continu des experts agréés actifs en Afrique.

Télécharger ici le contenu, les profils attendus et les conditions de participation UCI.