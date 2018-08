Ghana: Vodafone lance un programme national de formation de 10 000 jeunes au codage

(Agence Ecofin) - Le 27 août 2018, l’opérateur de téléphonie mobile Vodafone Ghana a lancé un programme national de formation des jeunes au codage. L’initiative menée en collaboration avec le ministère des Communications, vise à soutenir la vision gouvernementale de faire du Ghana un pays numérique et technologique dans la sous-région Afrique de l’Ouest.

10 000 jeunes de 14 à 18 ans, intéressés par le codage numérique, y compris la conception de sites web et le développement d'applications et de logiciels sont la cible à travers le territoire national.

Selon Vincent Odotei Sowah, le vice-ministre des Communications, qui a procédé au lancement officiel du programme de formation, le codage est l'avenir du monde numérique. Il a expliqué que cette compétence, très complexe, est pourtant l’outil transformateur du monde numérique.

D’après le vice-ministre, les codeurs ont le pouvoir de remodeler le monde technologiquement, de le rendre meilleur à travers des innovations et c’est une grande opportunité donnée aux jeunes ghanéens d’acquérir ces compétences.

Au cours de cette cérémonie de lancement, Kenneth Ashigbey, le président-directeur général de la Chambre des Télécommunications du Ghana (GTC), a affirmé qu’ « en Afrique, il existe un certain nombre de défis auxquels nous faisons face et pour être apte à surmonter ces défis, nous devons avoir la capacité de coder, d’apprécier la 5G, et donner à nos enfants l’opportunité de rivaliser avec leurs égaux dans le monde ».