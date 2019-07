Energy Generation lance une école de l'énergie, de l'innovation technologique et de l'entrepreneuriat au Togo et au Ghana

(Agence Ecofin) - Energy Generation, une organisation panafricaine qui accompagne les projets innovants des jeunes en Afrique, lance en partenariat avec l’école de Commerce française Ascencia Business School, la Business & Energy School, une école destinée à former les Africains dans les domaines de l'énergie, de l'innovation technologique et de l'entrepreneuriat.

La Business & Energy School propose trois cursus de formation à savoir : un Bachelor I en Gestion de l'administration des ventes et de la relation commerciale ; un Bachelor III en gestion d'entreprise et un MBA (Master of Business Administration).

Les contenus pédagogiques sont disponibles en formule bilingue c’est-à-dire en français sur le campus de Lomé au Togo et en anglais sur le campus d’Accra au Ghana.

Les programmes de formation durent deux ans, comprenant 16 mois de cours et 4 mois de stage en entreprise. Ils sont conclus par une certification reconnue à l’international et enregistrée au Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP) français.

Les pré-inscriptions pour la première rentrée académique prévue le 7 Octobre 2019, sont ouvertes jusqu’au 31 Août 2019. Le processus de sélection qui comprend une phase d’entretien, accorde une attention particulière à la personnalité et la motivation des candidats, en plus de tenir compte de leur parcours académique et professionnel.

Energy Generation offre également des formations courtes et des programmes d’incubation d’entreprise.

Vanessa Ngono Atangana