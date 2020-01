Après le Maroc, l’Algérie à son tour souhaite supprimer le système LMD de son enseignement supérieur

(Agence Ecofin) - Le Conseil national des enseignants du supérieur d’Algérie (CENS) vient d’élaborer une revendication portant sur la suppression du système LMD (Licence – Master – Doctorat) dans les établissements d’enseignement supérieur du pays.

Pour les universitaires algériens, ce système a atteint ses limites du fait de son incompatibilité avec les nouvelles réalités du marché de l’emploi dans le pays. A la place, les enseignants du supérieur veulent comme au Maroc que soit instauré le système Bachelor, jugé plus international et plus compétitif.

En effet, le ministre marocain de l’Education nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Saaid Amzazi, a annoncé le 7 janvier dernier que son pays passera au système Bachelor, dès la prochaine rentrée académique.

Si le système LMD venait à être supprimé en Algérie comme au Maroc, les étudiants d’Afrique subsaharienne pourraient avoir plus de difficultés à intégrer les universités d’Afrique du Nord ; sachant que cette zone accueille le plus d’étudiants en mobilité sur le continent. Notons également que la Tunisie avait déjà reconnu l’échec du LMD, et avait fait le choix en 2018 de le reformer plutôt que de le supprimer.

En outre, une autre revendication du CENS a porté sur la suppression du français comme langue d’apprentissage dans les universités au profit de l’anglais et de l’arabe. Une mesure que les universités ne sont pas prêtes à abandonner même si le nouveau ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Chems Eddine Chitour, avait déclaré il y a peu, ne pas être favorable à ce changement.

Vanessa Ngono Atangana

