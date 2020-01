L’Université du Cap, seule représentante africaine du classement des institutions d'enseignement supérieur les plus internationales dans le monde

(Agence Ecofin) - Times Higher Education, un fournisseur de données mondiales sur l’enseignement supérieur basé au Royaume-Uni, a publié le 28 janvier, le classement des universités les plus internationales au monde. Sur les 170 institutions classées, l’Université du Cap est la seule africaine du classement.

Cette université sud-africaine occupe la 39e position devançant ainsi plusieurs grandes institutions occidentales comme les universités de Stanford (42e), de Harvard (46e) et de Yale (65e) aux Etats-Unis, ou encore l’Université de la Sorbonne en France (67e).

Le classement mesure l’internationalité des universités à partir de quatre principaux indicateurs, à savoir : le personnel international, le nombre d'étudiants internationaux, le nombre de co-auteurs internationaux en ce qui concerne les publications et la réputation internationale. Ce dernier paramètre est évalué à partir d’un vote des universitaires partout dans le monde.

Sur le plan mondial, la Suisse, Hong Kong, Singapour, le Royaume-Uni, la Chine et les Etats-Unis ont les universités les plus internationales. Hong Kong abrite les deux meilleures universités du classement. La Chine en compte 13 cette année contre neuf l'année dernière, et est désormais le deuxième pays le plus représenté du classement derrière les Etats-Unis.

Voir le classement ici

Vanessa Ngono Atangana