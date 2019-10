Ghana: la Banque mondiale accorde 150 millions $ pour le renforcement du secteur éducatif

(Agence Ecofin) - Le Ghana bénéficiera d’un financement de 150 millions $ de la part de la Banque mondiale. C’est ce qu’a indiqué l’institution de Bretton Woods dans un communiqué publié la semaine dernière.

Le nouveau financement sera débloqué dans le cadre de la Ghana Accountability for Learning Outcomes Project (GALOP). Il vise les structures scolaires peu performantes du pays d’Afrique de l’Ouest afin de renforcer l'enseignement et l'apprentissage par la formation continue moderne des enseignants et la fourniture de matériels pédagogiques. Le projet devrait bénéficier à plus de 2,3 millions d’enfants, dont 1,2 million de filles, ainsi qu'à plus de 70 000 enseignants, chefs d'établissement, superviseurs de circuits et responsables de l’éducation.

« Le projet se concentre sur les zones mal desservies et sur l'amélioration de la qualité de l'éducation pour accroître le capital humain et soutient le double objectif de la Banque mondiale de mettre fin à la pauvreté et de promouvoir une prospérité partagée » a indiqué Pierre Laporte (photo), directeur pays de la Banque mondiale au Ghana.

« Cette opération s'inscrit directement dans la droite ligne de la Stratégie du gouvernement et de la Stratégie pour l'Afrique de la Banque mondiale visant à améliorer l'accès équitable et inclusif à une éducation de qualité à tous les niveaux. » a-t-il ajouté.

Moutiou Adjibi Nourou