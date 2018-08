Ethiopie : la Chine a accordé plus de 1450 bourses d’études aux Ethiopiens en huit mois

(Agence Ecofin) - Le gouvernement chinois a accordé plus de 1450 bourses d'études aux Ethiopiens dans divers domaines académiques et de formation, au cours des huit premiers mois de 2018, rapporte l'agence Xinhua, en citant l'ambassade chinoise en Ethiopie.

Quelque 1 232 sessions de formation de courte durée ont été dispensées aux Ethiopiens en Chine, tandis que 220 autres étudiants éthiopiens des gouvernements fédéral et régional, des institutions universitaires et des industries ont été admis par les principaux établissements d’enseignement supérieur chinois pour des programmes de maîtrise et de doctorat.

Par ailleurs, selon les chiffres de l’ambassade de Chine en Ethiopie, ce sont au total plus de 5 650 Ethiopiens qui ont reçu une formation dans différentes professions en Chine, ces dernières années. Ceci, dans le cadre d'un programme d'aide couvrant plus de 20 domaines, dont l'éducation, la santé et les services médicaux, l'agriculture, le tourisme, les industries manufacturières, l’administration publique, la gestion des entreprises, le développement urbain et la réduction de la pauvreté.

Pour l’ambassadeur chinois en Ethiopie, Tan Jian, le soutien de la Chine, dans le secteur du développement humain, vise principalement à améliorer les compétences de gestion et les techniques pratiques des fonctionnaires, experts universitaires, cadres supérieurs et techniciens spécialisés.

Rappelons qu’en 2012, la Chine avait lancé son programme de talents africains, qui promet de former 30 000 personnes dans divers secteurs pour l'Afrique, en trois ans, et d'offrir 18 000 bourses gouvernementales.

Par la suite, lors du Sommet de Johannesburg du Forum sur la coopération Chine-Afrique en 2015, la Chine a annoncé la mise en œuvre de 10 programmes majeurs visant à renforcer la coopération avec l’Afrique, au cours des trois années suivantes.

L'un d'eux est le programme d'industrialisation Chine-Afrique, dans lequel Pékin s'est engagé à former 200 000 spécialistes africains, comprenant un quota de 40 000 stagiaires en Chine.