L’Agence française de développement va financer des sessions de formation professionnelle en Guinée et en Tunisie

(Agence Ecofin) - L’Agence française de développement (AFD) vient d’accorder des financements à la Tunisie et à la Guinée pour le développement et la promotion des centres de formation professionnelle dans les deux pays.

La somme des accords alloués par l’AFD en Tunisie est de 27,7 millions d’euro. Elle a été répartie entre le ministère tunisien de la Formation professionnelle et de l’Emploi et deux organisations sociales intervenant dans le secteur de la formation. La ressource servira à organiser des sessions de formations professionnelles et d’études.

L’AFD a également annoncé un accord de financement de 13 millions d’euro au profit de la Guinée Conakry. Cette allocation est destinée à former les opérateurs des secteurs agricoles et miniers avec, en vue, la rénovation de 11 centres de formation et de quatre internats à travers le pays.

Vanessa Ngono Atangana