La Stanford Graduate School of Business lance un programme de formation pour les chefs d’entreprise africains

(Agence Ecofin) - La Stanford Graduate School of Business, l’école de gestion et de commerce de l’Université de Stanford aux Etats-Unis, lance un programme de formation destiné aux chefs d’entreprise d’Afrique de l'Est, de l’Ouest et Australe.

Les candidats retenus pour cette formation dénommée programme de renforcement initiale de compétences (Seed Transformation Program), vont bénéficier de 12 mois de cours intensifs sur plusieurs sujets dont le leadership, la stratégie, l'éthique des affaires, la comptabilité, le marketing ou encore les innovations de la chaîne de valeur. La formation concerne les chefs d’entreprise qui ont une équipe de direction d’au moins deux personnes.

Les participants devront aussi s’assurer de maitriser l’anglais, principale langue de la formation. Pour toutes les sous-régions concernées, la date limite de dépôt de dossiers est fixée au 15 juin 2019.

Le programme offre de possibilité de bourses.

En plus des sessions en présentielle, la formation va consister en une série de quatre ateliers d'une journée, animés en entreprise. A la fin, les participants recevront un certificat et pourront devenir membre du réseau du programme composé d’anciens participants.

Vanessa Ngono Atanagana