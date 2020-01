Une importante délégation d’HEC Paris était en visite à Abidjan pour le premier gala des diplômés en Côte d’Ivoire

(HEC PARIS) - François COLLIN, Directeur International d’HEC Paris a effectué une visite de 3 jours à Abidjan, accompagné d’une importante délégation, pour confirmer l’importance du continent africain dans la stratégie internationale de l’école.

Remise des certificats CAP 2020 pour les cadres ivoiriens de la Fonction Publique

Vendredi 24 janvier 2020, 440 récipiendaires de l’Administration ont reçu leur certificat CAP 2020, au cours d’une cérémonie solennelle, organisée à l’auditorium du Ministère des Affaires Etrangères, en présence des hautes autorités.

Le gouvernement ivoirien s’est associé à HEC Paris en 2017 pour renforcer les capacités managériales des cadres de son administration. Ce programme de formation co-construit appelé CAP 2020 (Cap pour une Administration Performante à l’horizon 2020), a impliqué pendant 3 ans 2 850 cadres provenant de 17 ministères et institutions, dont la Présidence, la Primature et le secrétariat général du Gouvernement.

Adapté au contexte et aux enjeux de l’émergence économique et sociale de la Côte d’Ivoire, ce programme réalisé intégralement à Abidjan a eu pour objectif d’introduire dans l’organisation administrative une culture managériale de la performance. Conduite des réformes, management du changement, pilotage des politiques publiques en mode projet, gestion des ressources humaines, Leadership et Marketing des services publics à l’ère du digital furent entre autres les thématiques développées sous la Direction Pédagogique de Dominique Foually.

Premier Gala inédit des diplômés de Côte d’Ivoire

La visite officielle de la délégation d’HEC Paris s’est clôturée par la tenue d’un gala rassemblant plus de 170 alumni de l’école, de Côte d’Ivoire mais aussi du Sénégal, du Bénin, du Ghana, du Burkina Faso, du Togo, du Cameroun et du GabonCet évènement de prestige a remporté un vif succès auprès de la communauté HEC Paris sur le continent.

Daouda Coulibaly, Président du Chapter de Côte d’Ivoire, a déclaré à cette occasion : «le chapter d’Abidjan est fier d’avoir organisé ce grand rendez-vous pour toute la communauté HEC Paris sur le continent. Cela permet de décloisonner et de créer des ponts entre l’Afrique de l’Ouest et l’Afrique Centrale».

«Abidjan est un hub pour l’Afrique francophone. Ce moment d’échange et de convivialité a permis à tous les diplômés présents de prendre la mesure de la puissance du réseau et de la marque HEC Paris » a déclaré pour sa part Alexis John-Ahyee, Directeur du Bureau Afrique de l’Ouest et Centrale d’HEC Paris.

Le Bureau d’Abidjan délivre des formations sur site, parmi lesquelles :

le programme MUST - Management d’une Unité Stratégique, programme de 16 jours répartis en 4 modules s’adressant à des décideurs et managers amenés à piloter ou avoir un rôle clé dans le développement de leur Business Unit dans leur pays d’origine ou à l’international;

le programme panafricain Lead Campus Sustainable Leadership in Africa , programme phare pour l’Afrique. Le Bureau d’Abidjan a accueilli la première promotion en janvier. Centré sur les thématiques du leadership, cette formation bilingue, déclinée en cinq modules itinérants (Maroc, Côte d’Ivoire, Kenya, Afrique de Sud et France) permet d’appréhender les défis de la transformation du continent et d’imaginer des modèles économiques innovants et performants;

le programme de transformation digitale dénommé Transform To Performtissé avec KPMG Côte d’Ivoire, offrira aux participants, à compter de mars prochain, les outils nécessaires pour mener à bien, la transformation, l’innovation et l’entreprenariat durable de leurs entreprises. Après la Côte d’Ivoire, il sera décliné dans plusieurs pays de la sous-région (Sénégal, Congo…).

Il est également à préciser que le double parcours diplômant signé en 2017 par HEC Paris et l’Institut National Polytechnique Houphouët Boigny (INPHB) de Yamoussoukro s’est étoffé cette année du Programme d’Accompagnement des Talents africains (PACT Afrique) qui s’adresse aux étudiants présélectionnés pour la qualité de leurs résultats académiques et les accompagne dans la préparation du concours du programme Grande école HEC Paris. Actuellement 16 étudiants ivoiriens de l’INPHB, bénéficient de ces formations spécifiques.

A propos d’HEC Paris

Spécialisée dans le domaine de la recherche et de l’enseignement en management, HEC Paris offre une gamme complète et unique de formations aux décideurs de demain : le programme de la Grande Ecole, les Mastères Spécialisés, les MSc, la Summer School, le MBA, l’Executive MBA, TRIUM Global Executive MBA, le Doctorat ainsi qu’une large gamme de programmes pour cadres et dirigeants. Créée en 1881 par la Chambre de commerce et d’industrie de Paris, HEC Paris rassemble 140 professeurs permanents, plus de 4 500 étudiants et 8 000 cadres et dirigeants en formation chaque année.