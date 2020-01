Maroc : inauguration d’un nouvel institut de formation douanière avec un module ouvert aux autres pays africains

(Agence Ecofin) - L’administration des Douanes et Impôts indirects du Maroc a inauguré le 28 janvier, un nouvel institut de formation douanière dans la ville de Benslimane. L’une des particularités de cette école est qu’elle propose un module spécialisé destiné aux cadres d’inspection des douanes partenaires d’Afrique et d’Haïti.

La formation proposée aux cadres africains est un ensemble de modules théoriques et pratiques. Elle a été initiée dans le cadre d’une stratégie intitulée « Afridouane », qui vise à renforcer la coopération Sud-Sud.

L’institut a pour objectif de valoriser le capital humain et d’en développer les compétences au service du citoyen et de l’entreprise. Il abrite un campus disposant de locaux dotés d’outils et de matériels pédagogiques modernes et un dispositif pour la formation militaire des apprenants.

Vanessa Ngono Atangana