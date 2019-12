Cameroun : l’Institut national de formation des formateurs accueillera ses premiers étudiants en septembre 2020

(Agence Ecofin) - L’Institut national de formation des formateurs et du développement des programmes (INFDP) accueillera ses premiers étudiants en septembre 2020. L’institut qui a été inauguré le 20 décembre par le Premier ministre camerounais, Joseph Dion Ngute, a pour mission de former les formateurs dans plusieurs domaines, dont les TIC, la conception de programmes et outils de formation professionnelle.

Selon le ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle, Issa Tchiroma Bakary (photo), l’INFDP formera des professionnels qui exercent déjà un métier, mais qui ne savent pas comment transmettre ce savoir-faire. Il va offrir trois niveaux de formation d'une durée moyenne de quatre mois chacun. Quant aux conditions d’accès, elles seront communiquées incessamment, d’après le ministre.

L’infrastructure dont la première pierre avait été posée en février 2015, a nécessité pour sa construction un financement d’une valeur de 3,2 milliards FCFA, octroyé à l’Etat du Cameroun par la Corée du Sud, sous forme de don. Elle est composée d’une salle de conférences, d’un laboratoire des TIC, des salles de cours, des salles de réunion, d’une infirmerie, d’une bibliothèque, d’une cafétéria ; ce qui fait d’elle la première du genre dans la sous-région.

Pour les autorités camerounaises, cette structure est une réponse au chômage, car elle va faciliter la formation des ressources humaines de qualité et aboutir à l’employabilité des apprenants. Déjà en amont, 21 experts camerounais ont été formés en Corée du Sud pour dispenser les enseignements dès l’ouverture de l’institut.

Vanessa Ngono Atangana