Trois accords pour renforcer la coopération académique et la recherche entre deux universités du Maroc et du Mali

(Agence Ecofin) - L’Université internationale de Rabat (UIR) au Maroc et l’Université des sciences juridiques et politiques de Bamako (USJPB) au Mali ont signé, le 16 novembre dernier, trois accords de coopération dont le but est de renforcer les relations académiques et la recherche entre les deux établissements.

Le programme de mise en œuvre de ces accords n’a pas été révélé, mais on sait que ces accords consisteront respectivement à l’harmonisation des programmes de formation, la facilitation des échanges d’enseignants et d’étudiants et la promotion du montage commun, puis la reconnaissance des diplômes.

Cette coopération s’inscrit dans le cadre de la densification des partenariats entre les universités régionales telle que voulue par la stratégie de développement de l’enseignement supérieur en Afrique, soutenue par l’Union africaine. Cette stratégie a pour ambition de faciliter le développement du projet d’harmonisation des formations en Afrique.

Déjà, plusieurs coopérations du genre ont été enregistrées sur le continent. La dernière en date a été signée à la mi-novembre entre l’Ecole supérieure des affaires du Togo et le Centre africain d’études supérieures en gestion au Sénégal.

Vanessa Ngono Atangana

