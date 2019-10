La Tunisie et le Sénégal signeront en novembre prochain, une convention pour faciliter les mobilités des étudiants et des enseignants

(Agence Ecofin) - La Tunisie et le Sénégal signeront en novembre prochain une convention universitaire et scientifique. L’annonce a été faite par voie de communiqué publié par le ministère tunisien de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.

La convention fixera les grandes lignes de la coopération universitaire et scientifique entre les deux pays avec en priorité, la question des mobilités des étudiants et d’échanges d’enseignants et chercheurs. Elle va également favoriser la promotion de la coopération scientifique entre les structures de recherche des deux pays sur des thématiques d'intérêt commun.

Selon le communiqué, ce partenariat qui manifeste la volonté de la Tunisie de s’ouvrir aux pays d’Afrique francophone, sera signé à l’occasion de la visite à Tunis du ministre sénégalais de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, Dr Cheikh Oumar Anne. Notons que la Tunisie propose déjà des bourses annuelles aux étudiants sénégalais notamment dans les filières en rapport avec l’informatique, les mathématiques et l’économie.

Plus tôt, le ministère tunisien de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique annonçait un accord avec le Qatar, toujours dans le domaine de la coopération universitaire. Il consiste au développement de la mobilité des étudiants et des chercheurs dans les deux sens et l’organisation du forum des universités tunisiennes à Doha en mars 2020.

Vanessa Ngono Atangana