Le développement de l’enseignement et de la formation techniques et professionnels est la solution au chômage des jeunes en Afrique, selon la CAPA

(Agence Ecofin) - Réunie en ce moment à Kigali au Rwanda à l’occasion de sa conférence internationale, l’Association des instituts polytechniques du Commonwealth en Afrique (CAPA), une organisation qui œuvre pour la mise en place d’un personnel technique pour le développement économique et industriel des pays du Commonwealth africain, a souligné que les compétences en matière d’enseignement et de formation techniques et professionnels (EFTP) sont la solution au chômage des jeunes sur le continent.

En ouverture de la conférence, le Premier ministre rwandais, Edouard Ngirente (photo) a déclaré que la construction, l’énergie, la distribution d’eau et l’assainissement, ainsi que les grands travaux publics étaient les secteurs où le manque de compétence était le plus répandu. Ajoutant que les secteurs de l'hôtellerie et de la transformation agroalimentaire souffrent également du manque de travailleurs formés.

Pour combler le déficit, l’association appelle à plus d’investissements notamment ceux venant du secteur privé. Ce financement devrait servir à construire des infrastructures de formation et rehausser la qualité des diplômes pour plus de compétitivité. D’autant plus que 75% des diplômés de l'EFTP obtiennent un emploi au cours des six premiers mois suivant l'obtention de leur diplôme, d’après les chiffres évoqués par Samuel Mulindwa, secrétaire permanent au ministère de l'Education rwandais.

Vanessa Ngono Atangana