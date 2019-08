La Young African Leaders Initiative ouvre les candidatures pour son programme de formation 2019 qui se tiendra au Ghana

(Agence Ecofin) - La Young African Leaders Initiative (YALI), un projet financé par le gouvernement américain dont l’objectif est de former les futurs leaders du continent, ouvre les candidatures pour son programme dénommé YALI Regional Leadership Center West Africa qui se tiendra à Accra au Ghana.

Le programme est ouvert aux résidents et citoyens des pays suivants: Togo, Côte d'Ivoire, Cameroun, Burkina Faso, Ghana, Nigeria, Liberia, Sierra Leone et Gambie. Les candidats doivent avoir un âge compris entre 18 et 35 ans au moment de la candidature. Il leur est aussi imposer d’avoir une bonne maîtrise de l’anglais. La date limite de dépôt des dossiers est fixée au 13 septembre 2019.

En plus des cours de leadership personnalisés, les participants suivront différentes formations notamment dans les domaines de l’entrepreneuriat, des politiques publiques. La participation au programme est sanctionnée par un certificat qui donne entre autres, le droit de devenir membres du réseau des alumni de la YALI.

Le programme prendra en charge les frais de visa, de voyage aller-retour du pays de résidence du candidat pour le Ghana et les frais de transport interne. Ces avantages concernent uniquement les participants non ghanéens.

Vanessa Ngono Atangana