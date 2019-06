Le gouvernement des Pays-Bas offre des bourses aux professionnels des médias et de la communication d'Afrique

(Agence Ecofin) - Le gouvernement des Pays-Bas via le ministère des Affaires étrangères et son programme Orange Knowledge (OKP), une initiative néerlandaise de développement de l’éducation et de la formation, offre des bourses destinées aux professionnels africains des médias et de la communication, pour l’année 2020.

La bourse qui est mise en œuvre par le Centre de formation RNTC (Radio Netherlands Training Centre) concerne les journalistes professionnels, les réalisateurs de programmes, les formateurs en radiodiffusion, les blogueurs et les responsable de média.

Plusieurs pays africains sont éligibles dont l’Angola, le Bénin, le Burkina Faso, le Burundi , le Cameroun, le Cap Vert, Djibouti, RD Congo , l’Égypte , l’Éthiopie , le Ghana , la Guinée-Bissau, la Côte d'Ivoire, le Kenya , le Lesotho, le Mali, la Mauritanie, le Maroc, le Mozambique , l’Afrique du Sud , la Namibie, le Nigeria, le Rwanda , le Sénégal, le Soudan, le Soudan du Sud, le Swaziland , la Tanzanie , l’Ouganda , la Zambie et le Zimbabwe.

Le programme exige aux participants un bon niveau d’anglais, langue de la formation. La date limite de dépôt de candidature est fixée au 16 juillet 2019.

Les candidats devront postuler à la fois au RNTC pour la demande de cours et au OKP pour la demande de bourse. La bourse couvre les frais de voyage et de visa, d’hébergement, de nutrition, d’assurance et d’inscription aux cours.

Plus d’informations

Vanessa Ngono Atangana