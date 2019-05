L’Union Africaine lance des bourses de Master et de formations courtes en recherche et innovation agroalimentaire

(Agence Ecofin) - Le Forum pour la recherche agricole en Afrique (FARA), organe technique de la Commission de l'Union africaine pour les questions relatives à la science, la technologie et l'innovation en agriculture, a lancé le 24 mai 2019 un programme inaugural de bourses de recherche et d'innovation en agriculture pour l'Afrique (ARIFA). Cette initiative est une composante du programme d’aide au renforcement des moyens de subsistance (HELP) piloté par le FARA.

La bourse propose deux parcours de formation: un parcours de Master qui comprend trois filières à savoir : Gestion des ressources en terres et en eau, Lutte antiparasitaire intégrée de précision pour les légumes et les fruits et Agriculture Biologique Méditerranéenne.

A côté du parcours Master qui dure deux ans, l’ARIFA offre également des formations courtes avancées de 10 semaines sur les thématiques du Développement durable des communautés côtières et de l’entrepreneuriat des jeunes dans le secteur agroalimentaire méditerranéen.

Les candidats à la bourse doivent être titulaires au moins d’une Licence. Seuls les résidents africains, et plus spécifiquement les ressortissants du Burkina Faso, de l’Éthiopie, du Niger, du Kenya, du Soudan, du Soudan du Sud, de la Tanzanie et de l’Ouganda sont éligibles.

Pour les formations de courtes avancées, il n’y a pas de limite d’âge. Mais, pour les Masters, les candidats doivent avoir au moins 30 ans pour les hommes et 35 ans pour les femmes. Ceux-ci doivent postuler avant le 30 juin 2019.

Les boursiers retenus auront droit à des formations dans des universités et des centres de recherche agricole pour le développement (IAR4D) des pays affiliés à l'ARIFA, notamment au Brésil, en Chine, à Cuba, en Inde, en Italie et aux Pays-Bas.

L’ARIFA a pour objectif de former une nouvelle génération de travailleurs aptes à réorganiser le secteur agroalimentaire africain afin de constituer le facteur de changement pour une transformation agricole rapide au cours des 10 prochaines années, en utilisant l’approche de IAR4D.

Vanessa Ngono Atangana