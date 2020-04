10 bourses d’études doctorales du partenariat ASRIC/UEMF pour les étudiants africains

(Agence Ecofin) - Le Conseil africain de la science, de la recherche et l’innovation (ASRIC) en partenariat avec l’Université euro-méditerranéenne de Fès (UEMF) propose 10 bourses d’études aux étudiants africains désireux d’effectuer leurs travaux de recherche doctorale à l'UEMF, au Maroc, comptant pour l’année académique 2020-2021.

La bourse s’étend sur 3 ans et concerne les domaines tels que : l’ingénierie numérique et l’intelligence artificielle, les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique, la gestion, l’innovation et l’entrepreneuriat.

Pour postuler, il faut : être âgé de 35 ans maximum, être titulaire d’un master en sciences ou en ingénierie ou de tout diplôme de niveau bac+5. Le programme est ouvert à tous les pays membres de l’Union africaine.

La bourse vise à promouvoir la recherche scientifique et l’innovation afin de relever les défis de développement socio-économique en Afrique. Les formulaires de candidature dûment remplis doivent être envoyés par mail au secrétariat de l’ASRIC au plus tard le 15 juillet 2020.

Plus d’informations :

Lyse Davina Nguili