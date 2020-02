Une école suisse lance un programme de formation et de recherche scientifique en Afrique

(Agence Ecofin) - L’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) a lancé un programme de formation et de recherche scientifique et technologique en Afrique. Baptisé « Excellence en Afrique », le programme co-piloté par l’Université marocaine Mohammed VI Polytechnique ambitionne de construire un cadre de recherche et de formation scientifique durable en Afrique.

Le programme repose sur trois piliers : le développement d’un corps professoral africain junior par le biais d’un projet de recherche conjointement avec des professeurs de l’EPFL, le tutorat de 100 doctorants inscrits dans des universités africaines et l’enseignement numérique. Dans le cadre de ce dernier pilier, il est prévu le lancement de 40 nouveaux MOOC.

Pour des besoins de recrutement des participants, un appel à candidatures a été lancé par les partenaires et prendra fin le 31 mars 2020.

« Excellence en Afrique » a été conçu dans le prolongement d’un premier programme lancé par EPFL dénommé MOOC for Africa qui s’est achevé en 2017. Il avait été dans le cadre de ce projet proposé 58 MOOC qui ont conquis une audience de 743 000 apprenants.

