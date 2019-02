Tanzanie: le Coréen E3Empower ouvre un laboratoire TIC à Arusha pour former les jeunes dès le primaire

(Agence Ecofin) - L’organisation coréenne E3Empower a ouvert un laboratoire numérique dans la ville d’Arusha pour former les jeunes tanzaniens aux technologies de l’information et de la communication (TIC).

Selon la directrice générale du E3Empower Tanzania, Ji Young Rhee, l’infrastructure de formation commencera sa mission dès le primaire et focalisera son attention sur les filières Sciences, Technologie, Ingénierie et Mathématiques (STEM).

« Nous voulons autonomiser les futurs citoyens tanzaniens pour qu’ils deviennent des experts en technologie numérique et en ingénierie, parce que le monde entier est en train de se transformer numériquement et tout est en train d’être introduit en ligne (…) J’ai vécu en Tanzanie pendant plus de deux ans aujourd’hui ; je suis surpris que sur les 200 écoles opérant en Arusha, seules près de 17 d’entre elles offrent une éducation informatique et même pas très approfondie.», a déclaré Ji Young Rhee.

Au-delà de la formation des jeunes enfants aux TIC, E3Empower a ajouté que le laboratoire numérique accordera aussi une attention aux étudiants, aux particuliers, aux enseignants, aux entrepreneurs qui veulent améliorer leurs compétences dans le numérique.