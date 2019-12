Le Centre pour les droits de l’Homme de l’Université de Pretoria propose des bourses de formation aux étudiants africains

(Agence Ecofin) - Le Centre pour les droits de l’Homme de l’Université de Pretoria en Afrique du Sud, un programme régional du Campus mondial des droits de l'Homme, propose des bourses de formation d’une année aux étudiants africains titulaires d’une Licence en droit et autres domaines en relation avec la démocratie. Le programme sera développé autour de la thématique droits de l'Homme et démocratie en Afrique (HRDA).

Présenté sous la forme d’un Master de huit modules, le cours est dispensé à temps plein sur deux semestres soit six mois à Pretoria et six mois dans l'une des 12 universités partenaires en Afrique. Il sera essentiellement concentré sur la définition et l'analyse des concepts droits de l’Homme et démocratie dans le contexte africain.

Les postulants doivent avoir une bonne connaissance écrite et orale de l’anglais qui est la langue d’enseignement. Ceux qui n’ont pas fait des études en anglais sont tenus de passer un test de langue. Toutefois, les étudiants bénéficieront parallèlement d’un programme de langue avancé : l’anglais pour les non anglophones, le français pour les anglophones.

L’objectif du cours est de former des experts en droits de l'Homme pouvant être employés dans les ministères, les organismes nationaux, régionaux et internationaux concernés par les droits de l'Homme et la démocratie. Il vise également à étendre la collaboration entre les universités africaines afin de construire un réseau pour la défense des droits de l’Homme et de la démocratie.

La bourse couvre les frais de scolarité, l'hébergement et les activités officielles liées à la formation. Cependant, le programme reste ouvert à ceux qui ne seront pas admis à la bourse, mais à leurs frais.

La date limite du dépôt de candidatures est fixée au 15 avril 2020.

Plus d’informations

Vanessa Ngono Atangana