MDE Business School célèbre la clôture de son programme de renforcement des capacités des gestionnaires de Ressources humaines

(MDE BUSINESS SCHOOL) - L’École d’affaires ivoirienne pour hauts dirigeants, MDE Business School a procédé, samedi 21 décembre 2019 à la cérémonie, de clôture de son premier programme de renforcement de capacités des gestionnaires de ressources humaines qui a vu la participation de plusieurs auditeurs venus de différentes structures.

En tant que « business partner », ils sont désormais à même de concevoir, mettre en place et piloter des systèmes de gestion en rapport avec la performance RH et les priorités stratégiques de leurs entreprises.

Dénommé HRBP (Human Ressources Business Partner) organisé en partenariat avec le RIGRH (Réseau Ivoirien des Gestionnaires des Ressources Humaines), ce programme de formation spécifique vise à booster les capacités des responsables des Directions des Ressources Humaines en vue d’en des acteurs ou des forces de propositions stratégiques pour leurs directions générales.

Dans son allocution, Martin Frigola, Directeur général de MDE Business School, a fait remarquer que «ce programme contribuera fortement au développement des compétences, et permettra de créer des valeurs pour le pays ».

Intervenant à cette occasion, Soro Souleymane, président du réseau a pour sa part « remercié les différentes entreprises qui ont accepté de faire former leurs responsables. Et il a par ailleurs invité les impétrants à être des acteurs incontournables qui déploieront efficacement la politique ressources humaines au sein de leur organisations respectives en accompagnant les objectifs et les enjeux stratégiques de leur organisation ».

Quant au coordonnateur du programme, Nicolas n’Guesssan il a indiqué que « le HRBP aura aidé chacun des participants à approfondir des connaissances, à identifier les enjeux stratégiques de sa vie professionnelle, personnelle et à développer un plan d’action dans une perspective d’amélioration continue ».

Un véritable processus transformationnel reconnu par tous les participants. Dans ce sens, se prononçant sur l’issue de la formation, au nom des impétrants, la présidente de la promotion, Dybi Anne Marie a remercié l’équipe de MDE Business School pour l’encadrement pédagogique. Et, « ces semaines passées à MDE Business school furent denses, non seulement en apprentissage, mais aussi bien sûr en émotions fortes, en rencontres. Dans une ambiance de travail et d'efforts de partages d’expériences. Les divers cas étudiés, nous sommes ressortis suffisamment outillés pour jouer pleinement nos rôles en tant qu’acteurs de la performance de nos différentes structures organisationnelles » a ajouté Joël Sibahi. C’est pourquoi Anne-Marie Diby n’a pas manqué de souligner que, « ce programme est l’arme efficace que les gestionnaires de ressources humaines détiennent désormais pour apporter une forte valeur ajoutée au développement de leurs entreprises ».

A propos de MDE Business School

Créé à l’initiative de cadres de Côte d’Ivoire depuis déjà plus de 15 ans, MDE Business School est un institut de formation et de recherche qui s’est fixé comme objectif de mettre à la disposition des secteurs privé et public des outils de management qui permettent de remporter des succès durables et d’affronter positivement les nouveaux défis des entreprises dans les pays en développement.

MDE Business School offre aux entrepreneurs et gestionnaires de tous les horizons, une expérience unique, une opportunité d’apprentissage leur permettant de grandir en tant que leaders, de hisser leurs organisations vers de hauts niveaux de développement et d’impacter positivement tout leur entourage. Avec pour slogan « Construire le futur, Changer le présent », MDE Business School, c’est :

Une expérience solide dans les formations "Executive Education" avec plus de 3000 personnes formées et un réseau de 769 Alumni dont plus de 350 Hauts Dirigeants.

4 Programmes de Standard international et plus de 50 programmes sur mesure.

Un corps professoral international et local de haut niveau.

Un hub de collaboration avec d’excellentes Business School d’Europe, d’Afrique et d’Amérique.

Un membre du réseau des 16 écoles associées de IESE Business School (Barcelone), N°1 Mondial "Executive Education" (Financial Times - 2012, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019).

Un partenariat académique avec l’ENAP du Québec/Canada (meilleure école francophone en matière de gestion publique) pour le programme Public-AMP.

Le siège académique de MDE Business School est en Côte d’Ivoire à Abidjan, Cocody Riviera, au sein de l’Ivoire Golf Club (04 BP 633 Abidjan 04 ; Tél : +225 22 49 57 40 / 52 20 20 20). www.mde.ci. www.facebook.com/MDE Business School.