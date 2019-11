Togo : l’Université de Kara lance quatre nouvelles filières technologiques

(Agence Ecofin) - L’Université de Kara, l’une des deux institutions publiques d’enseignement supérieur du Togo, vient de lancer quatre nouvelles filières technologiques, à savoir ; multimédia et internet, informatique et cybersécurité, maintenance industrielle et services et enfin contrôle qualité et sécurité sanitaire des aliments.

Présentées sous forme de licence professionnelle, les filières sont logées au sein de la Faculté des sciences et techniques de l’université. Selon le ministre de l’Enseignement supérieur et la Recherche, Pr Koffi Akpagana (photo), ces formations professionnelles s’inscrivent dans la vision d’approche coopérative entre le monde économique et les universités publiques, telle que voulue par le gouvernement.

En outre, ces cursus répondent également à la volonté de l’institution de diversifier et de professionnaliser ses offres de formation. Peu avant, l’université annonçait le lancement de trois masters axés sur les enjeux environnementaux, dont eau et assainissement, chimie de l’environnement et énergies renouvelables.

Les filières sont accessibles aux jeunes togolais mais également à tous les Africains selon les modalités de recrutement fixées par l’université. Il faut dire qu’au Togo, les formations dans ces filières professionnelles sont en majorité des formations continues proposées par les entreprises ou par quelques instituts privés.

Vanessa Ngono Atangana