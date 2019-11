Pour sa première levée de fonds, la plateforme nigériane d’apprentissage uLesson mobilise 3,1 millions $ auprès de TLcom Capital

(Agence Ecofin) - uLesson, une plateforme nigériane d’apprentissage interactive qui propose aux apprenants du secondaire des contenus didactiques, des tests d’évaluation et un accompagnement d'un groupe de tuteurs, a mobilisé son premier financement de démarrage d’un montant de 3,1 millions $. L’entreprise technologique qui poursuit sa phase d’expérimentation au Nigeria démarrera officiellement ses activités dans le pays au cours du premier trimestre 2020.

L’opération de levée de fonds a été conduite par TLcom Capital, une société de capital-risque basée à Londres et disposant de bureaux de représentation au Kenya et au Nigeria. Elle permettra à uLesson de déployer son application d’ici février 2020 en Afrique de l’Ouest anglophone, principalement au Ghana, en Sierra Leone et en Gambie.

La start-up qui a déjà conçu et déployé près de 3000 vidéos d’apprentissage, a été fondée par Sim Shagaya, un entrepreneur nigérian connu pour avoir lancé en 2012, la plateforme de vente en ligne Konga.com. Le nouveau projet qu’il porte vise à utiliser la technologie pour combler le manque d’infrastructures scolaires en Afrique et plus spécifiquement au Nigeria.

Dans un rapport d’août 2019 intitulé « l’éducation en péril en Afrique de l’Ouest et centrale », Marie-Pierre Poirier, directrice régionale de l’UNICEF pour l’Afrique de l’Ouest et centrale fait savoir que plus de 40 millions d’enfants sont privés d’éducation en Afrique occidentale et centrale en raison de l’insécurité qui prédomine dans ces régions.

Chamberline Moko