Nigeria : les étudiants en mobilité aux Etats-Unis ont dépensé un demi-milliard de dollars en 2018 pour leurs études

(Agence Ecofin) - Les étudiants nigérians en mobilité aux Etats-Unis ont dépensé 514 millions de dollars pour leurs études en 2018, selon le rapport « Open Doors 2019 » que vient de publier l'Institut pour l’éducation internationale (IIE) et le Bureau des affaires éducatives et culturelles du département d'Etat des Etats-Unis.

Le Nigeria devance dans ce classement, le Royaume-Uni (501 millions), l’Allemagne (429 millions) ou encore la France (373 millions).

En augmentation de 5% par rapport à l’année universitaire précédente, le nombre d’étudiants nigérians sur le sol américain pour l’année 2018/2019 s’élève à 13 423, soit 33% du total des étudiants africains présents aux Etats-Unis. Un chiffre qui a doublé durant les dix dernières années. Le Nigeria se classe ainsi à la tête des pays africains dont les ressortissants étudient en Amérique.

La principale raison qui explique cette situation est la dégradation de l’offre publique de formation dans le pays. Cela s’observe par de multiples grèves obligeant parfois les écoles à suspendre les programmes plusieurs fois dans l’année ; poussant les étudiants à aller à l’étranger.

Ainsi, le Nigeria se classe au rang de cinquième mondial des fournisseurs d’étudiants internationaux. Cela pourrait en partie s’expliquer par le sous-financement du secteur. L’allocation budgétaire pour l’éducation en 2019 s’élève à 620,5 milliards de nairas (1,7 milliard de dollars), soit plus de 15% de moins que le montant minimum recommandé par l’UNESCO.

Notons que derrière le Nigeria, l’Egypte, le Ghana et l’Afrique du Sud sont les pays dont les étudiants sont les plus représentés aux Etats-Unis avec respectivement 3675, 3661 et 2 042 étudiants. La Côte d’Ivoire avec 1392 étudiants est le pays d’Afrique francophone le plus représenté.

Vanessa Ngono Atangana