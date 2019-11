Niger : l’Unesco et l’Apac outillent les médias sur la migration féminine et la traite des personnes

(Agence Ecofin) - Le Bureau régional de l’Unesco à Dakar et l’Association des professionnelles africaines de la communication Section du Niger (APAC-Niger), ont organisé du 19 au 21 novembre 2019, à Zinder, un atelier de formation sur la migration féminine et la traite des personnes, notamment des mineurs.

30 journalistes et animateurs radio (27 hommes et 3 femmes) ont pris part à cet atelier dont l’objectif était de renforcer leurs capacités pour la production de programmes radiophoniques de qualité sur la migration féminine et la traite des personnes.

« Une campagne de production et de diffusion de programmes radiophoniques sur les causes et les conséquences de la migration féminine et de la traite des personnes dans la région de Zinder, d’une durée d'un mois, suivra la formation dès le lundi 25 novembre. A l’issue de cette campagne, 60 émissions seront produites et diffusées par les 30 radios bénéficiaires [...] », a expliqué la présidente de l’APAC-Niger Amina Niandou, dans un communiqué.

Par cette activité, l’APAC-Niger et l’Unesco veulent donner aux jeunes les moyens de prendre des décisions éclairées sur les questions migratoires, grâce à un meilleur accès à une information de qualité.