La GIZ lance son programme de formation destiné aux entrepreneurs africains des secteurs agricole et agroalimentaire

(Agence Ecofin) - La GIZ, l'agence de coopération internationale allemande pour le développement ouvre les candidatures pour son programme de formation dénommé GIZ-SAIS qui consiste à la préparation à l'investissement des entrepreneurs africains des secteurs agricole et agroalimentaire.

Les candidatures sont ouvertes spécialement aux porteurs de projet de start-up ou d’entreprise à but lucratif enregistrée en Afrique. L’entreprise du candidat doit proposer des solutions numériques évolutives ayant un impact positif sur les revenus du secteur agricole ou alimentaire. Elle devra également avoir lancé un produit, avoir une base de clients et une preuve de revenus.

Le programme de préparation à l'investissement va durer six mois. La date limite du dépôt des dossiers est fixée au 28 octobre 2019. Toutes les dépenses liées à la formation sont financées par la GIZ pour le compte du ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ).

La formation comprend des sessions en ligne et en présentiel. La session en ligne consiste à des séances de coaching et de formation avec des développeurs d'entreprise et des gestionnaires de croissance expérimentés. Les sessions en présentiel sont au nombre de trois dont un atelier de lancement à Nairobi, au Kenya; un enregistrement à mi-parcours dans le troisième ou quatrième mois et un événement de rapprochement avec des investisseurs et des entreprises.

L’objectif de ce programme est de mettre à l'échelle les innovations numériques développées par les start-up africaines afin de permettre à leurs utilisateurs de secteur de l'agriculture ou de l'alimentation d'augmenter leurs revenus.

Vanessa Ngono Atangana