(Agence Ecofin) - L’Ethiopie bénéficiera d’un prêt de 86 millions $ de la part de la Corée du Sud, a-t-on appris cette semaine du Korea Herald.

Le nouveau prêt devrait être accordé au pays par la banque coréenne d’export-import (EXIMBANK Korea) via le Fonds de coopération pour le développement économique (EDCF). Il devrait être octroyé dans le cadre d’un accord visant à renforcer le secteur éthiopien de l’enseignement supérieur.

Le nouveau financement servira ainsi à fournir environ 1 300 types d'équipements de haute qualité à cinq centres de recherche de l'Université scientifique et technologique d'Adama. Il permettra également de favoriser l'industrialisation et le développement de la science et de la technologie dans le pays.

Rappelons que l’EDCF est un mécanisme mis en place et géré par le gouvernement coréen pour promouvoir la coopération et les échanges économiques. Il permet d’offrir des prêts à long terme et à faible taux d'intérêt aux pays en développement.

Moutiou Adjibi Nourou