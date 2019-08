L’Allemagne parraine un centre d'excellence sur les TIC en Afrique de l'Est pour un investissement à hauteur de 4 millions d’euros

(Agence Ecofin) - Le gouvernement allemand parraine un centre d'excellence sur les TIC en Afrique de l'Est pour un investissement à hauteur de 4 millions d’euros. Le lancement officiel de l’institut de formation s’est déroulé le 23 août 2019, d’après le communiqué publié par l’Institut africain des sciences et technologies Nelson Mandela de Tanzanie, structure hôte du centre d’excellence.

Premier du genre dans la sous-région, le centre vise à renforcer les capacités des jeunes de la Communauté de l’Afrique de l’Est dans les domaines des TIC notamment des systèmes embarqués et mobiles. Le centre aura aussi pour rôle d’encourager les réseaux et les partenariats régionaux entre les établissements d’enseignement supérieur, les industries, le secteur public et la société civile afin de faciliter l’employabilité des diplômés.

Chacun des six Etats partenaires s'est vu attribuer six places de bourses d’études. Les bourses accordées par le centre couvrent les indemnités mensuelles, l’aide au loyer, l’aide financière aux études et à la recherche, les frais de rédaction et d’impression et les frais de scolarité.

Vanessa Ngono Atangana