Les Etats africains tardent à adopter la Convention sur la reconnaissance des diplômes et la mobilité des étudiants et enseignants

(Agence Ecofin) - Seuls sept pays sur les 55 que compte le continent, ont ratifié la Convention d’Addis-Abeba sur la reconnaissance des études, certificats, diplômes, grades et autres qualifications universitaires de l'enseignement supérieur dans les Etats africains. Les pays qui ont ratifié l'accord à ce jour sont le Togo, la Gambie, le Congo, Djibouti, Maurice, le Sénégal et la Mauritanie.

Des données de l’Institut de statistique de l’UNESCO révèlent que le nombre d'étudiants inscrits dans l'enseignement supérieur en Afrique a doublé au cours d'une période de 15 ans, passant de 6 millions à plus de 12 millions à fin 2017, date à laquelle sont disponibles les dernières données y relatives. Simultanément, la portion des étudiants en mobilité sur le continent a progressé sur la même période passant de 17% à 22%, selon des chiffres d’une étude publiée par l'Agence Campus France en 2018.

Les destinations les plus sollicitées sont l’Afrique du Sud, le Ghana, la Tunisie ou le Maroc. Notons que ces pays n’ont pas ratifié la convention d’Addis-Abeba et continuent de garder le monopole des destinations des mobilités intrazones. Ainsi, ils se taillent la part du lion en Afrique sur un marché qui représente 32 milliards $ au sein de l’économie mondiale.

Plusieurs pays réticents à la signature de cet accord, évoquent la crainte d'être submergés par les étudiants étrangers et les universitaires à la recherche d'un emploi. Pourtant, si elle était appliquée, cette convention permettrait de faciliter la mobilité des étudiants, des professeurs et des chercheurs sur le continent. En plus, il y aurait une amélioration de l’employabilité des diplômés et l’internationalisation des programmes d’enseignement supérieur, en plus du potentiel en matière de réduction des dépenses en devise, pour les services éducatifs.

Vanessa Ngono Atangana