L’université sud-africaine de Witwatersrand organise un atelier de formation pour les journalistes sur l’identification numérique en Afrique

(Agence Ecofin) - Le département de journalisme de l'Université de Witwatersrand à Johannesburg en Afrique du Sud organise dans le cadre de l’Africa-China Reporting Project (ACRP), un atelier de formation à l’intention des journalistes sur l'identification numérique, la confidentialité des données et la technologie en Afrique.

Les candidatures sont ouvertes à tous les journalistes africains qui s'intéressent aux thématiques en rapport avec l’Afrique. La sélection se fera à partir d’un dossier de candidature qui comprend un CV, une liste d’articles déjà publiés et une rédaction décrivant la thématique choisie ; sa pertinence ; la méthode d’enquête ; la plateforme de publication. Le candidat y adjoindra le budget détaillé du projet ne dépassant pas 1 000 $, la subvention allouée aux journalistes retenus. Les dossiers seront reçus au plus tard le 20 septembre 2019,

L’atelier de formation sera suivi d’un forum sur l'innovation civique à Johannesburg pendant la semaine du 28 octobre 2019. Forum auquel les candidats retenus seront invités.

Aujourd’hui, on estime à 500 millions, le nombre d'Africains qui n'ont pas d'identification numérique. Et très peu de ceux qui l'ont déjà, comprennent comment leurs données sont utilisées par les gouvernements, les entreprises et même les particuliers. Le journalisme est important pour partager la connaissance sur l'identité numérique au public et faire avancer la compréhension autour de ce sujet qui a des implications énormes sur le développement économique.

Vanessa Ngono Atangana