Gabon : les bourses d’études dans les filières techniques et professionnelles seront attribuées en fonction des besoins du pays

(Agence Ecofin) - Entre autres projets abordés par le Conseil des ministres tenu le 23 mai 2019, figurent en bonne place, les nouvelles modalités d’attribution, de suspension et de suppression des bourses d’études des filières techniques et professionnelles.

Présentées par le ministre de l’Emploi, de la Jeunesse, de la Formation professionnelle, ces modalités redéfinissent le sens de la bourse d’études ainsi que les modalités de son attribution.

Désormais pour bénéficier de cette bourse, le postulant devra être de nationalité́ gabonaise et jouir de tous ses droits civiques et civils. Il devra par ailleurs être titulaire d’un baccalauréat général ou technique datant de quatre ans au plus et être âgé́ de 27 ans au plus, au moment de la demande.

Il faut également être au préalable admis au concours d’entrée pour une formation technique ou professionnelle dans un établissement supérieur agréé par l’État dans une filière correspondant au développement du pays et à fort taux d’employabilité.

La bourse d’étude constitue une allocation financière versée à l’étudiant gabonais poursuivant une formation technique ou professionnelle. Objectif : soutenir ses études, lui assurer une meilleure éducation dans un établissement supérieur agrée par l’État et favoriser son insertion professionnelle.

Selon le gouvernement, la réforme actuelle« vise principalement l’adaptation des conditions d’attributions de bourses aux besoins de l’économie nationale, dans le but de matérialiser les recommandations de la task force éducation, formation et emploi réunie du 25 aout au 3 septembre 2018 ».

Stéphane Billé