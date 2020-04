La BID lance une plateforme numérique pour le personnel de santé africain en riposte au covid-19

(Agence Ecofin) - Le groupe de la Banque islamique de développement (BID) en partenariat avec la Société marocaine d’anesthésie, d’analgésie et de réanimation (SMAR) vient de lancer une plateforme numérique en riposte au covid-19.

La plateforme va informer et former le personnel de santé du continent sur la pandémie. Elle a démarré ses activités le 25 avril 2020 par un webinaire sur la prise en charge des patients du covid-19 et prévoit un second portant sur le protocole médical, le 3 mai.

Par ailleurs, le groupe de la BID prévoit la création d’un site Web sur l’archivage de toutes les données concernant la maladie.

La plateforme vise à partager des connaissances avec les 15 pays africains membres de la BID sur la riposte à la pandémie de covid-19.

Lyse Davina Nguili