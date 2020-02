Ghana : lancement de la plateforme Study in Ghana, pour attirer les étudiants internationaux vers le pays

(Agence Ecofin) - Worldview, une société de solutions pour l'enseignement supérieur, propriétaire de la plateforme de recrutement mondial findadmission.com, a lancé l’initiative « Study in Ghana » dans le but d'attirer les étudiants internationaux vers ce pays d'Afrique de l'Ouest.

La plateforme en concordance avec les ambitions du gouvernement ghanéen, d’après le ministre de l’Education, Matthew Opoku Prempeh (photo), a été développée pour aider les étudiants internationaux dans leur processus de candidature. Cela leur permettra d’accéder aisément aux formations proposées par les établissements d’enseignement supérieur au Ghana.

La plateforme Study in Ghana met à la disposition des étudiants, les informations nécessaires pour les connecter aux institutions pour rendre les procédures de candidature aussi simples et fluides que possible.

Grâce à ce service, les étudiants peuvent s'inscrire à des programmes complets d'études, participer à des écoles d'été, à des programmes d'échanges fournis par des universités ghanéennes et postuler pour l’obtention des bourses offertes par les établissements du pays ou par le gouvernement. Ce nouveau service va permettre de booster la destination Ghana de plus en plus prisée par les étudiants internationaux, surtout ceux d’Afrique subsaharienne.

L’UNESCO a classé le Ghana parmi les pays au monde dont le pourcentage d'étudiants étrangers a le plus progressé entre 2010 et 2015. Avec 17 821 étudiants accueillis en 2015, le pays a augmenté sa proportion d’accueil de 547%.

Les étudiants des pays subsahariens anglophones sont plus attirés par le Ghana en raison de la proximité linguistique. La population estudiantine nigériane y a été évaluée à plus de 9 000 personnes en 2017.

Vanessa Ngono Atangana

