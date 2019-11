L’Institut de leadership de femmes africaines ouvre son programme régional 2020 réservé aux ressortissantes d’Afrique centrale et de l’Ouest

(Agence Ecofin) - L’Institut de leadership de femmes africaines (AWLI) ouvre les candidatures 2020 pour son programme régional réservé aux ressortissantes d’Afrique centrale et de l’Ouest visant à influencer les cadres mondiaux des droits des femmes. Le programme d’une durée de cinq jours se tiendra à Accra, au Ghana, au mois de février 2020. Il concerne les femmes âgées de 25-40 ans qui se sont distinguées par leur leadership au sein d’une organisation, d’une communauté ou qui se sont portées candidates à un poste électif.

En continuité à la formation au Ghana, le programme prévoit un suivi d’un an de mentorat par les pairs. Les candidates sont tenues de préparer un document sur l'état des droits des femmes en Afrique. La formation se déroulera en anglais et portera sur les thématiques liées au leadership, les droits des femmes notamment.

L’institut est un espace pour former des femmes leaders dans le but de faire progresser l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes sur le continent africain. Il fournit un cadre permettant de définir et d’analyser les expériences afin d’élaborer des solutions pour un changement durable.

En Afrique, les inégalités hommes-femmes sont un frein au développement. 9 des 10 pays au monde où ces inégalités sont le plus perceptibles en matière d’éducation, se trouvent sur le continent, selon les données statistiques du PNUD. Face à la situation, l’Union africaine a entrepris plusieurs actions, et ce, depuis 2003 en adoptant le « Protocole à la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique » dont le but est de combattre les inégalités hommes-femmes.

Vanessa Ngono Atangana