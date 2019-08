Le gouvernement indien lancera 100 cours en ligne destinés aux étudiants africains

(Agence Ecofin) - Le gouvernement indien a annoncé le lancement d’environ 100 cours en ligne destinés aux Africains. Certains de ces cours seront disponibles dès le mois prochain, et d’autres en janvier 2020. Les domaines ciblés sont notamment, les sciences des données, l'intelligence artificielle.

Les disciplines choisies entrent dans le cadre du projet appelé e-VidyaBharati et e-ArogyaBharati Network qui vise à établir un réseau électronique panafricain dont l’objectif est de fournir des installations de télé-éducation et de télémédecine en Afrique. À cet effet, des protocoles d'accord ont été signé avec la République du Congo, le Ghana et le Malawi et plus tôt avec le Bénin, la Gambie et la Guinée.

En outre, le gouvernement indien s’est engagé à offrir 15 000 bourses d’études aux étudiants africains au cours des cinq prochaines années. Les bourses vont concerner les formations courtes, les cursus supérieurs de premier et de troisième cycle dans les meilleures universités indiennes.

Vanessa Ngono Atangana