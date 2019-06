L’ONU et la Fondation Nippon offrent des bourses dans le domaine des affaires, du droit ou des sciences maritimes pour l’année 2020

(Agence Ecofin) - Les Nations Unies et la Fondation Nippon, du Japon, une organisation privée à but non lucratif qui finance des projets philanthropiques, lancent un programme de bourses totales pour l’année 2020, dont l’objectif est de fournir des opportunités de formation dans les domaines des affaires maritimes et du droit de la mer, ainsi que dans les disciplines connexes, y compris les sciences de la mer.

Le programme est ouvert aux jeunes des Etats côtiers en développement âgés entre 25 et 40 ans et titulaires d’un diplôme universitaire. Les candidats doivent être des professionnels de niveau intermédiaire sous la recommandation d'un organisme gouvernemental ou non gouvernemental. Ils doivent également être sans engagement sur toute la durée de la formation.

La formation dure neuf mois et est composée de deux phases: la première de trois mois, consiste à une session de formation et de recherche au siège des Nations Unies à New York. La deuxième phase de six mois est réservée aux études universitaires dans l'un des établissements partenaires.

À la fin de la formation, les boursiers devraient avoir une connaissance et une compréhension approfondies des problématiques en matière d’océan. Ceux-ci devront rentrer dans leur pays d’origine pour contribuer à la mise en œuvre effective de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et les instruments connexes.

La date limite de dépôt des dossiers des candidatures est fixée au 13 septembre 2019.

Vanessa Ngono Atangana