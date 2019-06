Le gouvernement allemand offre un programme de formation gratuit ciblant les promoteurs africains de startups actives dans la santé

(Agence Ecofin) - Le gouvernement allemand, en association avec Merck, une société scientifique et technologique du domaine de la santé, lance un appel à projets pour les startups africaines en vue de participer aux camps de formation du programme Make-IT in Africa, mis en œuvre par la GIZ et qui promeut l'innovation numérique en Afrique pour un développement durable et inclusif.

Le programme s’adresse aux porteurs de projets de startups enregistrées dans un pays africain et en activité depuis au moins un an. Celles-ci doivent offrir des solutions numériques dans le domaine de la santé. Elles peuvent, entre autres, proposer des solutions fintech en assurance ou mutuelle santé, des solutions de santé en ligne, des solutions numériques d'éducation à la santé et des programmes de soutien aux patients.

Le niveau d’expression et de compréhension de l’anglais est également un critère déterminant dans la sélection. La date limite d’inscription est fixée au 17 juillet 2019.

Les candidats retenus pour le camp d’incubation, auront droit à trois mois de formation entièrement financé par les partenaires et à un soutien continu: mentorat et coaching en ligne. En plus, ils bénéficieront de rencontres avec les investisseurs, des opportunités professionnelles et des mesures d'exposition potentielles.

Vanessa Ngono Atangana